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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte entwenden 8-Tonnen-Bagger in Mühlengeez

Mühlengeez/Landkreis Rostock (ots)

Ein 8 Tonnen schwerer Bagger wurde am vergangenen Wochenende von einem umfriedeten Firmengrundstück in Mühlengeez im Landkreis Rostock entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr, bis zur Feststellung der Tat am heutigen Morgen gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände in der Straße "Leute Wiese". Anschließend entwendeten sie den dort abgestellten Bagger.

Bei dem Baustellenfahrzeug handelt es sich um einen gelb-grauen Bagger der Marke Volvo. An der Rückseite des Baggers war ein Aufkleber der Firma "MV Service Dargun" angebracht. Der Wert des entwendeten Baggers wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt. Diese bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Firmengeländes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Baggers beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter der Rufnummer 0381 4916 1616, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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