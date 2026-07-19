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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachschäden durch einen Brand in einem Schweriner Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

Am 18.07.2026 kam es gegen 17:15 Uhr im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Grund war eine zunächst unklare Rauchentwicklung im Bereich eines Balkons eines Mehrfamilienhauses.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es aus noch unklarer Ursache in einer Wohnung brannte.

Als Folge des Feuers und der Löschmaßnahmen sind gegenwärtig insgesamt drei Wohnungen unbewohnbar. Durch den Brand sind weder Anwohner noch Rettungs- und Einsatzkräfte verletzt worden.

Die Ermittlungen zur Klärung der Gesamtumstände wurden durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen.

Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 240.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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