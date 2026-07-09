Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbörse aus Fahrradkorb gestohlen - Polizei sucht Zeugen in Waldsee

Waldsee (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag (08.07.2026) auf dem Schwanenplatz in Waldsee eine Geldbörse aus einem Fahrradkorb entwendet. Die 60-jährige Geschädigte hielt sich zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr an einer Eisdiele auf dem Schwanenplatz auf. Ihren Geldbeutel hatte sie für diesen Zeitraum im Korb ihres Fahrrads abgelegt, welches unmittelbar hinter ihr stand. Erst nach ihrer Rückkehr nach Hause bemerkte sie den Verlust der Geldbörse und erstattete Anzeige. In dem entwendeten Portemonnaie befanden sich neben rund 100 Euro Bargeld auch wichtige Dokumente. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Geldbörse konnten vor Ort bislang nicht erlangt werden.

Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Schwanenplatzes beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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