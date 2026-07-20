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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB19 - Mercedes landet 30 Meter weiter im angrenzenden Wald

Linstow/Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht ereignete sich auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Malchow und Linstow ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit einem Mercedes gegen 00:15 Uhr die Richtungsfahrbahn Rostock. Nach einem Überholvorgang verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Außenschutzplanke sowie dem angrenzenden Wildschutzzaun. Anschließend kam der Mercedes rund 30 Meter neben der Fahrbahn im Wald auf der Seite zum Liegen. Der 31-Jährige erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Darüber hinaus wurden mehrere Bäume beschädigt. Aufgrund der Lage des Fahrzeugs im Wald gestaltet sich die Bergung äußerst schwierig und wird voraussichtlich nicht von der Autobahn aus erfolgen können. Hierzu sind entsprechende Abstimmungen mit dem zuständigen Forstamt erforderlich. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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