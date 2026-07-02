Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden - Cannabisplantage in ehemaliger Gaststätte entdeckt: Fünf Tatverdächtige festgenommen

Holzminden/Polle (ots)

Seit Anfang Februar 2026 führt das Polizeikommissariat Holzminden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim Ermittlungen gegen eine zunächst unbekannte Personengruppe. Diese steht im Verdacht, in einer ehemaligen Gaststätte in Polle illegal Cannabis angebaut zu haben.

Am Donnerstag (02.07.2026) durchsuchten Polizeikräfte das Objekt auf Grundlage eines zuvor erlassenen gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses. Im Gebäude trafen die Einsatzkräfte drei Männer an. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Einer der Tatverdächtigen versuchte zunächst, aus dem Objekt zu flüchten. Er konnte jedoch in unmittelbarer Nähe gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine professionell eingerichtete Cannabisaufzuchtanlage fest. Die dort aufgefundenen Cannabispflanzen wurden sichergestellt und werden nun weiter untersucht.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere Tatverdächtige in der Region Hannover. Dort wurden zwei weitere Männer vorläufig festgenommen. Außerdem fanden die Einsatzkräfte weitere mutmaßlich illegale Substanzen sowie größere Bargeldsummen auf.

Insgesamt richten sich die Ermittlungen derzeit gegen fünf Tatverdächtige im Alter von 24 bis 54 Jahren.

Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für Haftbefehle vorliegen und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Im Laufe des morgigen Tages werden weitere Informationen im Rahmen einer ergänzenden Pressemeldung mitgeteilt werden.

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