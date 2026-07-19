Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Zarrentin (ots)

In der Nacht zu Sonntag sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Ortslage Neuenkirchen bei Zarrentin. Anwohner der Alten Dorfstraße hörten gegen 02:30 Uhr eine laute Detonation. Der auf Höhe der Alten Dorfstraße 1a aufgestellte Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung vollständig zerstört. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter eine bislang unbekannte Menge Zigaretten. Bei dem Automaten handelte es sich um ein bargeldloses Gerät, sodass kein Bargeld entwendet werden konnte. Die unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung unter Beteiligung mehrerer Funkstreifenwagen verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die weiteren Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des besonders schweren Diebstahls übernommen. Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zu möglichen Tatfahrzeugen nimmt das Polizeirevier Boizenburg unter der Telefonnummer 0388476060, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache der Polizei entgegen. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

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