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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Zarrentin (ots)

In der Nacht zu Sonntag sprengten bislang unbekannte Täter einen 
Zigarettenautomaten in der Ortslage Neuenkirchen bei Zarrentin.

Anwohner der Alten Dorfstraße hörten gegen 02:30 Uhr eine laute 
Detonation. Der auf Höhe der Alten Dorfstraße 1a aufgestellte 
Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung vollständig zerstört.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter eine bislang
unbekannte Menge Zigaretten. Bei dem Automaten handelte es sich um 
ein bargeldloses Gerät, sodass kein Bargeld entwendet werden konnte.

Die unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung unter Beteiligung 
mehrerer Funkstreifenwagen verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei 
sicherte Spuren am Tatort und hat die weiteren Ermittlungen wegen des
Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des besonders schweren
Diebstahls übernommen.

Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zu möglichen Tatfahrzeugen nimmt
das Polizeirevier Boizenburg unter der Telefonnummer 0388476060, jede
andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache der Polizei 
entgegen.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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