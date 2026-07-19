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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall - Fahrzeugführer erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen

Ludwigslust (ots)

Am Samstagabend, dem 18.07.2026, ereignete sich gegen 21:45 Uhr auf 
der Kreisstraße 51 an der Kreuzung zur Landesstraße 08 ein schwerer 
Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 62-jährige deutsche 
Quadfahrer die K 51 aus Richtung Bochin kommend. Aus bislang 
ungeklärter Ursache kam er im Kreuzungsbereich der K 51/L 08 von der 
Fahrbahn ab und verunfallte alleinbeteiligt.

Der Fahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit einem 
Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin geflogen. Dort 
erlag er später seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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