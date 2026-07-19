Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall - Fahrzeugführer erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen

Ludwigslust (ots)

Am Samstagabend, dem 18.07.2026, ereignete sich gegen 21:45 Uhr auf der Kreisstraße 51 an der Kreuzung zur Landesstraße 08 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 62-jährige deutsche Quadfahrer die K 51 aus Richtung Bochin kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Kreuzungsbereich der K 51/L 08 von der Fahrbahn ab und verunfallte alleinbeteiligt. Der Fahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin geflogen. Dort erlag er später seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

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