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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz zum Christopher Street Day in Rostock

Rostock (ots)

Am heutigen Sonnabend fand in der Hansestadt Rostock anlässlich des Christopher Street Day (CSD) ein rund zweieinhalbstündiger Aufzug durch die Rostocker Innenstadt sowie die Kröpeliner-Tor-Vorstadt statt.

In der Spitze nahmen nach polizeilichen Schätzungen bis zu 6.500 Personen an dem Aufzug teil.

Die Polizeiinspektion Rostock begleitete Die Veranstaltung, um einen störungsfreien Ablauf sowie die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten.

Der Aufzug verlief friedlich und ohne Vorkommnisse. Strafanzeigen im Zusammenhang mit der Veranstaltung wurden nach dem derzeitigen Stand nicht aufgenommen.

Die vorliegende Pressemitteilung basiert auf den um 17:15 Uhr vorliegenden Erkenntnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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