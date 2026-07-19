POL-HRO: Zwei Fahrzeuge durch Brand zerstört
Schwerin (ots)
Am 18.07.2026 gegen 18:15 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über den Notruf der Brand eines PKW im Bereich Neu Zippendorf in Schwerin gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten bislang unbekannte Täter einen PKW der Marke Mercedes-Benz mithilfe einer bislang unbekannten Flüssigkeit in Brand. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Vollbrand. Das Feuer griff auf ein daneben abgestellten Transporter der Marke Mercedes-Benz Vito über. Beide Fahrzeuge wurden durch den Brand vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 70.000 EUR geschätzt. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle
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