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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fahrzeuge durch Brand zerstört

Schwerin (ots)

Am 18.07.2026 gegen 18:15 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei
über den Notruf der Brand eines PKW im Bereich Neu Zippendorf in 
Schwerin gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten  bislang unbekannte Täter einen
PKW der Marke Mercedes-Benz mithilfe einer bislang unbekannten 
Flüssigkeit in Brand. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Vollbrand. Das
Feuer griff auf ein daneben abgestellten Transporter der Marke 
Mercedes-Benz Vito über. Beide Fahrzeuge wurden durch den Brand 
vollständig zerstört.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der 
Brandstiftung aufgenommen.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 70.000 EUR 
geschätzt.


Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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