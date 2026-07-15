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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person bei Alt Meteln (LK NWM)

Nordwestmecklenburg (ots)

Am 15.07.2026 ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein folgenschwerer 
Verkehrsunfall. 

Ein PKW Dacia befuhr die Verbindungsstraße aus Alt Meteln kommend in 
Fahrtrichtung Klein Trebbow. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 
der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Der 37-jährige Kraftfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere
Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug. 

Bis 19:10 Uhr kam es aufgrund der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung 
zu Behinderungen an der Unfallstelle. Zum Einsatz kamen weiterhin 
Notarzt und Rettungsdienst sowie die alarmierten Freiwilligen 
Feuerwehren aus Seehof, Klein Trebbow und Lübstorf mit insgesamt 22 
Kameraden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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