Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person bei Alt Meteln (LK NWM)

Nordwestmecklenburg (ots)

Am 15.07.2026 ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein PKW Dacia befuhr die Verbindungsstraße aus Alt Meteln kommend in Fahrtrichtung Klein Trebbow. Aus bislang unbekannter Ursache kam der der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 37-jährige Kraftfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug. Bis 19:10 Uhr kam es aufgrund der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zu Behinderungen an der Unfallstelle. Zum Einsatz kamen weiterhin Notarzt und Rettungsdienst sowie die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Seehof, Klein Trebbow und Lübstorf mit insgesamt 22 Kameraden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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