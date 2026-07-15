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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz im Rostocker Stadthafen

Rostock (ots)

Im Bereich der Haedge-Halbinsel im Rostocker Stadthafen kommt es 
derzeit zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften.

Zeugen informierten gegen 15:30 Uhr die Rettungsleitstelle über ein 
Fahrzeug, das in Höhe des dortigen Krans in die Warnow gefahren war. 
Das Fahrzeug sank innerhalb weniger Minuten. Eine im Fahrzeug 
befindliche Person konnte durch die Berufsfeuerwehr Rostock nur noch 
leblos geborgen werden.

Angaben zur Identität der verstorbenen Person sind derzeit nicht 
möglich.

Neben Kräften der Polizeiinspektion Rostock und der Berufsfeuerwehr 
Rostock war auch die Wasserschutzpolizei im Einsatz und sicherte die 
Einsatzstelle mit zwei Streifenbooten wasserseitig ab.

Derzeit erfolgt die Bergung des Fahrzeugs. Zudem ist der 
Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen zu 
den Umständen des Geschehens dauern an. Weitere Auskünfte können 
derzeit nicht erteilt werden.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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