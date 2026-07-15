Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz im Rostocker Stadthafen

Rostock (ots)

Im Bereich der Haedge-Halbinsel im Rostocker Stadthafen kommt es derzeit zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Zeugen informierten gegen 15:30 Uhr die Rettungsleitstelle über ein Fahrzeug, das in Höhe des dortigen Krans in die Warnow gefahren war. Das Fahrzeug sank innerhalb weniger Minuten. Eine im Fahrzeug befindliche Person konnte durch die Berufsfeuerwehr Rostock nur noch leblos geborgen werden. Angaben zur Identität der verstorbenen Person sind derzeit nicht möglich. Neben Kräften der Polizeiinspektion Rostock und der Berufsfeuerwehr Rostock war auch die Wasserschutzpolizei im Einsatz und sicherte die Einsatzstelle mit zwei Streifenbooten wasserseitig ab. Derzeit erfolgt die Bergung des Fahrzeugs. Zudem ist der Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen zu den Umständen des Geschehens dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle

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