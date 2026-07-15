POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz im Rostocker Stadthafen
Rostock (ots)
Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz im Rostocker Stadthafen wird mitgeteilt, dass im Zuge der Bergung des in die Warnow gefahrenen Fahrzeugs eine zweite männliche Person im Fahrzeug aufgefunden wurde. Die Identität des Verstorbenen konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Umständen des Geschehens sowie zur Identität der beiden verstorbenen Personen dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock / Einsatzleitstelle
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