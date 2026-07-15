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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz im Rostocker Stadthafen

Rostock (ots)

Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz im Rostocker Stadthafen wird 
mitgeteilt, dass im Zuge der Bergung des in die Warnow gefahrenen 
Fahrzeugs eine zweite männliche Person im Fahrzeug aufgefunden wurde.

Die Identität des Verstorbenen konnte bislang nicht festgestellt 
werden. Die Ermittlungen zu den Umständen des Geschehens sowie zur 
Identität der beiden verstorbenen Personen dauern an.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock / Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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