Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hinweis aus der Bevölkerung führt zu schnellem Ermittlungserfolg - Tatverdächtiger nach Graffitischmierereien in Wismar ermittelt

Wismar (ots)

Nachdem in den frühen Morgenstunden des Montags in der Wismarer Altstadt mehrere Fahrzeuge und Gebäude mit Graffiti beschädigt worden waren, hatte die Polizei die Bevölkerung um Hinweise gebeten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6313773).

Ein entscheidender Hinweis einer Zeugin (deutsche Staatsangehörigkeit) führte die eingesetzten Polizeibeamten auf die Spur eines Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich um einen 18-jährigen Deutschen.

Noch am gestrigen Tag erfolgte die Durchsuchung seiner Wohnung. Im Rahmen seiner Vernehmung räumte er die ihm vorgeworfenen Taten ein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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