PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen am Helene-von-Bülow-Klinikum in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Nach dem Brandgeschehen im Helene-von-Bülow-Klinikum in Ludwigslust dauern die Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen weiterhin an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der Brandursache wird ein Brandursachenermittler hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu den weiteren Umständen des Geschehens dauern an.

Nach derzeitigem Stand sind infolge des Brandes zwei Personen verstorben. Bei einem der Verstorbenen handelt es sich um einen 85-jährigen deutschen Mann. Die zweifelsfreie Identifizierung der zweiten verstorbenen Person dauert an.

Insgesamt befinden sich rund 40 Polizeibeamte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 10:25

    POL-HRO: Unbekannte entwenden Spezialwerkzeug der Freiwilligen Feuerwehr Dummerstorf

    Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots) - In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dummerstorf im Schmiedeweg ein. Demnach verschafften sich die bislang Unbekannten in der Zeit von Dienstagabend 18 Uhr bis zum Feststellzeitpunkt am Mittwochnachmittag gewaltsam Zutritt zum Lager- und Geräteraum des ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 09:48

    POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jährigem aus Schwerin

    Schwerin (ots) - Der seit Dienstagabend (30. Juni) in Schwerin vermisste 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung aller im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung gespeicherten oder ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 07:04

    POL-HRO: Großeinsatz von Rettungskräften in Ludwigslust

    Ludwigslust (ots) - Derzeit kommt es im Bereich des Helene-von-Bülow-Klinikums in Ludwigslust zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Seit etwa 04:20 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte aufgrund eines Brandes im Einsatz. Im Bereich der Neustädter Straße sowie den umliegenden Straßenzügen kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind infolge des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren