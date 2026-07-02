Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen am Helene-von-Bülow-Klinikum in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Nach dem Brandgeschehen im Helene-von-Bülow-Klinikum in Ludwigslust dauern die Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen weiterhin an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der Brandursache wird ein Brandursachenermittler hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu den weiteren Umständen des Geschehens dauern an.

Nach derzeitigem Stand sind infolge des Brandes zwei Personen verstorben. Bei einem der Verstorbenen handelt es sich um einen 85-jährigen deutschen Mann. Die zweifelsfreie Identifizierung der zweiten verstorbenen Person dauert an.

Insgesamt befinden sich rund 40 Polizeibeamte im Einsatz.

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