Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jährigem aus Schwerin

Schwerin (ots)

Der seit Dienstagabend (30. Juni) in Schwerin vermisste 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung aller im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

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