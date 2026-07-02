Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte entwenden Spezialwerkzeug der Freiwilligen Feuerwehr Dummerstorf

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)

In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dummerstorf im Schmiedeweg ein. Demnach verschafften sich die bislang Unbekannten in der Zeit von Dienstagabend 18 Uhr bis zum Feststellzeitpunkt am Mittwochnachmittag gewaltsam Zutritt zum Lager- und Geräteraum des Feuerwehrgebäudes.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Spezialwerkzeug der Feuerwehr entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 3.750EUR geschätzt.

Um Spuren am Tatort zu sichern, kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Sanitz ermittelt diesbezüglich aufgrund des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209/44 224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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