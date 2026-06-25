Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei warnt nach PKW-Aufbruch in Kühlungsborn: Keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurücklassen

Kühlungsborn/Landkreis Rostock (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl aus einem Fahrzeug in Kühlungsborn weist die Polizei erneut auf die Gefahren hin, Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zurückzulassen.

Dem Polizeihauptrevier Bad Doberan wurde am Mittwoch ein PKW-Aufbruch im Riedenweg westlich von Kühlungsborn gemeldet. Gegen 19 Uhr stellte eine 29-jährige Fahrzeughalterin Beschädigungen an ihrem abgestellten Mercedes fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten eine im Innenraum zurückgelassene Handtasche samt persönlicher Dokumente. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Gerade in den Sommermonaten registriert die Polizei immer wieder ähnliche Taten, insbesondere in der Nähe von Strandparkplätzen und touristisch stark frequentierten Bereichen. Sichtbar im Fahrzeug abgelegte Taschen, Rucksäcke, Mobiltelefone oder andere Wertgegenstände bieten für Täter oftmals einen unmittelbaren Anreiz.

Die Polizei empfiehlt daher:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück.

Nehmen Sie Taschen, Geldbörsen, Mobiltelefone und persönliche Dokumente stets mit.

Verstauen Sie notwendige Gegenstände vor Fahrtantritt im Kofferraum und nicht erst am Parkplatz.

Achten Sie darauf, dass auch Ladekabel, Navigationsgeräte oder andere Gegenstände keine Hinweise auf möglicherweise vorhandene Wertgegenstände geben.

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit sorgfältig.

Die Polizei weist darauf hin, dass bereits vermeintlich geringwertige oder von außen erkennbare Gegenstände ausreichen können, um Täter zu einem Fahrzeugaufbruch zu veranlassen. Wer sein Fahrzeug verlässt, sollte daher darauf achten, keine Gegenstände sichtbar im Innenraum zurückzulassen.

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