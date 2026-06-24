Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Schwerin

Schwerin (ots)

Am heutigen Morgen kam es im Berufsverkehr in Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden, darunter ein einjähriges Kind.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 08:10 Uhr im Kreuzungsbereich Gadebuscher Straße/Möllnerstraße. Ursache des Unfalls war vermutlich ein Fehler beim Abbiegen eines 65-jährigen polnischen Fahrzeugführers. In der Folge kollidierten die beiden beteiligten Pkw frontal miteinander.

Im zweiten Fahrzeug befanden sich ein 37-jähriger Mann aus der Gemeinde Brüsewitz sowie ein einjähriges Kind. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer sowie das Kind verletzt. Der 37-Jährige und das Kleinkind, beide deutsche Staatsangehörige, wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen kam es in der Gadebuscher Straße zu Verkehrseinschränkungen.

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