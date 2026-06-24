Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Restaurant der Schweriner Altstadt - Kriminalpolizei ermittelt

Schwerin (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in den frühen Dienstagmorgenstunden in ein Restaurant in der Schweriner Altstadt eingebrochen sind und alkoholische Getränke im Wert von etwa 150 Euro entwendet haben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierten die Tatverdächtigen vermutlich während der regulären Geschäftszeit den Schließmechanismus einer Zugangstür des Restaurants. Durch diese vorbereitende Manipulation sollen die Täter in der Nacht unbefugt in das Gebäude gelangt sein.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte am Tatort Spuren. Diese werden nun im Rahmen der laufenden Ermittlungen ausgewertet.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, Gewerbetreibende, insbesondere Betreiber gastronomischer Einrichtungen, für diese Vorgehensweise zu sensibilisieren. Vor dem Verlassen und Verschließen von Geschäftsräumen sollten Türen, Schlösser und weitere Schließmechanismen auf Auffälligkeiten überprüft werden.

Angesichts der derzeit hohen Temperaturen weist die Polizei zudem darauf hin, dass offenstehende oder gekippte Fenster eine günstige Gelegenheit für Täter darstellen können. Fenster sollten daher auch während der Nacht- bzw. Schließzeiten stets geschlossen und gesichert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell