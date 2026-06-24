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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Wildunfälle bei Rövershagen innerhalb weniger Stunden - Motorradfahrer leicht verletzt

Rövershagen/Landkreis Rostock (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer stürzte am gestrigen Abend gegen 23:30 Uhr auf der B 105 bei Mönchhagen, als er aufgrund eines die Fahrbahn querenden Rehs ein Bremsmanöver einleitete. Zwar kam es nicht zu einer Kollision mit dem Wildtier, dennoch zog sich der 31-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Yamaha wurde erheblich beschädigt und musste geborgen werden.

Nur wenige Kilometer entfernt kam es am heutigen Morgen gegen 02:00 Uhr auf der Rostocker Straße in Rövershagen zu einem weiteren Wildunfall. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW kollidierte dort mit einem die Fahrbahn kreuzenden Hirsch. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, das Tier verendete jedoch noch an der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird in beiden Fällen auf jeweils rund 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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