Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit in Discothek eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmorgen (10.01.2026, gegen 4:05 Uhr) kam es in der Discothek Musikpark am Berliner Platz zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Als sich weitere Personen in die Situation einmischten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei eine 18-jährige Frau aus Mannheim verletzt wurde. Personen, welche die Situation schlichten wollten, wurden durch die Beteiligten ebenfalls angegriffen und verletzt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde allen Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell