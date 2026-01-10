POL-PPRP: Streit in Discothek eskaliert
Ludwigshafen (ots)
Am Samstagmorgen (10.01.2026, gegen 4:05 Uhr) kam es in der Discothek Musikpark am Berliner Platz zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Als sich weitere Personen in die Situation einmischten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei eine 18-jährige Frau aus Mannheim verletzt wurde. Personen, welche die Situation schlichten wollten, wurden durch die Beteiligten ebenfalls angegriffen und verletzt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde allen Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
A. Nuri
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell