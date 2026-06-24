Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Tatverdächtige festgestellt

Rostock (ots)

Am 23. Juni 2026 gegen 23:15 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Rostock, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Steintors befand. Er teilte den eingesetzten Beamten eine von ihm beobachtete Verkehrsunfallflucht mit.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Opel den Beginenberg rückwärts und kollidierte dabei mit einem ordnungsgemäß abgestellten Peugeot. Durch den Zusammenstoß wurde der Peugeot im Frontbereich beschädigt. Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Polizeibeamten das beschriebene Fahrzeug im Bereich des Grünen Tores feststellen. Bei der 25-jährigen deutschen Fahrerin wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,76 Promille.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Zudem stellten die eingesetzten Beamten den Führerschein der 25-Jährigen sicher.

Gegen die Fahrzeugführerin wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB sowie wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

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