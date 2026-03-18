Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Hauswand gestoßen

Meiningen (ots)

Dienstag zwischen 05:15 Uhr und 15:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Meiningen gegen die dortige Hauswand. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher den Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0067833/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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