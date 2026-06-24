Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall an Zebrastreifen schwer verletzt - PKW-Fahrer flüchtet vom Unfallort

Kühlungsborn/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 15:10 Uhr in Kühlungsborn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Jugendliche, die Strandstraße auf Höhe des Karpfenteiches über einen Fußgängerüberweg mit seinem Fahrrad zu überqueren. Ein herannahender Fahrer eines Nissan näherte sich dem Zebrastreifen und hielt zunächst an. Als der 14-Jährige mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren wollte, setzte auch der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Nach Zeugenaussagen entfernte sich der Fahrzeugführer anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben, obwohl die Hinzuziehung der Polizei beabsichtigt war.

Der Jugendliche verließ zunächst ebenfalls die Unfallstelle und begab sich kurze Zeit später in ärztliche Behandlung. Dort ergab sich der Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung, die eine weiterführende medizinische Versorgung erforderlich machte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 56-224 zu melden.

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