PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall an Zebrastreifen schwer verletzt - PKW-Fahrer flüchtet vom Unfallort

Kühlungsborn/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 15:10 Uhr in Kühlungsborn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Jugendliche, die Strandstraße auf Höhe des Karpfenteiches über einen Fußgängerüberweg mit seinem Fahrrad zu überqueren. Ein herannahender Fahrer eines Nissan näherte sich dem Zebrastreifen und hielt zunächst an. Als der 14-Jährige mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren wollte, setzte auch der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Nach Zeugenaussagen entfernte sich der Fahrzeugführer anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben, obwohl die Hinzuziehung der Polizei beabsichtigt war.

Der Jugendliche verließ zunächst ebenfalls die Unfallstelle und begab sich kurze Zeit später in ärztliche Behandlung. Dort ergab sich der Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung, die eine weiterführende medizinische Versorgung erforderlich machte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 56-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 11:18

    POL-HRO: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Tatverdächtige festgestellt

    Rostock (ots) - Am 23. Juni 2026 gegen 23:15 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Rostock, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Steintors befand. Er teilte den eingesetzten Beamten eine von ihm beobachtete Verkehrsunfallflucht mit. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Opel den Beginenberg ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:02

    POL-HRO: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein

    Nantrow (LK NWM) (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter am Montag in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Nantrow eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sind der oder die bislang Unbekannten in den Vormittagsstunden des 22. Juni in das Einfamilienhaus eingedrungen, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren