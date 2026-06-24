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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sattelauflieger auf Raststätte "Quellental" BAB20 bei Rostock ausgebrannt

Rostock (ots)

Gegen 16:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen brennenden Sattelauflieger auf der Raststätte der BAB 20 "Quellental" zwischen den Anschlussstellen Bad Doberan und Kröpelin in Fahrtrichtung Lübeck. Der 40-jährige Fahrer konnte unmittelbar nach dem Bemerken des Brandausbruchs die Zugmaschine noch abkoppeln. Zur Brandbekämpfung kamen 28 Kameraden von vier umliegenden Freiwilligen Feuerwehren zum Einsatz. Der Sattelauflieger war mit Altpapier beladen. Ein zusätzlich angeforderter Radlader musste das Papier verteilen um die Löschmaßnahmen zu unterstützen. Zur Absicherung des Brandortes musste die Raststätte zeitweise komplett gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Brand im Bereich eines Reifens des Sattelzuges ausgebrochen. Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 80.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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