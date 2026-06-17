Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Firmentransporter in Lüssow aufgebrochen

Lüssow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Morgen wurde der Güstrower Polizei der Aufbruch eines Firmentransporters in der Ortschaft Lüssow im Landkreis Rostock gemeldet. Demnach brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam einen in der Karower Dorfstraße abgestellten Mercedes Sprinter auf und entwendeten aus diesem diverse Werkzeuge und Funkgeräte im Wert von schätzungsweise 3.000EUR.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse muss sich die Tat in der Zeit von Montagnachmittag bis zum Dienstagmorgen ereignet haben. Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

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