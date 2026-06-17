Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnmobil gerät auf Reriker Campingplatz in Brand

Rerik/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es aufgrund eines Fahrzeugbrandes auf einem Campingplatz im Ostseebad Rerik zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Demnach kam es aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach 15 Uhr in einem Wohnmobil zu einem Brandausbruch. Die Besitzer des Fahrzeuges waren zu diesem Zeitpunkt unterwegs und somit nicht an ihrem Fahrzeug. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rerik übernahmen die Löscharbeiten des in Vollbrand stehenden Wohnmobils der Marke Fiat.

Glücklicherweise wurde keine Person verletzt. Jedoch wurde ein in unmittelbarer Nähe stehender Transporter aufgrund der Hitzeentwicklung beschädigt. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 15.000EUR geschätzt.

Aufgrund der ungeklärten Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatzort hinzugezogen. Da derzeit ein strafrechtliches Verhalten nicht auszuschließen ist, wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

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