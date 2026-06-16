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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW in Rostock

Rostock (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen 
einer Straßenbahn und einem PKW in der Rostocker Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer eines PKW Ford 
die Lübecker Str. aus Richtung Innenstadt kommend stadtauswärts. 
Anschließend bog dieser nach rechts in die Werftstraße ein. Zu diesem
Zeitpunkt kreuzte eine Straßenbahn aus Richtung Holbeinplatz kommend 
die Werftstraße. Auf der Kreuzung kam es in der Folge zu einem 
frontalen Zusammenstoß. Der 40jährige PKW Fahrer und die 35jährige 
Straßenbahnfahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt. Die 
Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Der entstandene 
Sachschaden wird auf etwa 35.000EUR geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Vollsperrung der 
Straßenbahnlinie in Richtung Innenstadt. Der Verkehr auf der Lübecker
Str. wurde dabei nicht beeinträchtigt. Die Polizei hat Ermittlungen 
wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet 
hat. 

Ole Daberkow
Polizeikommissar 

Polizeiinspektion Rostock
Polizeihauptrevier Reutershagen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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