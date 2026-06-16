POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW in Rostock
Rostock (ots)
Am Dienstag kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW in der Rostocker Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer eines PKW Ford die Lübecker Str. aus Richtung Innenstadt kommend stadtauswärts. Anschließend bog dieser nach rechts in die Werftstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt kreuzte eine Straßenbahn aus Richtung Holbeinplatz kommend die Werftstraße. Auf der Kreuzung kam es in der Folge zu einem frontalen Zusammenstoß. Der 40jährige PKW Fahrer und die 35jährige Straßenbahnfahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Vollsperrung der Straßenbahnlinie in Richtung Innenstadt. Der Verkehr auf der Lübecker Str. wurde dabei nicht beeinträchtigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet hat. Ole Daberkow Polizeikommissar Polizeiinspektion Rostock Polizeihauptrevier Reutershagen
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