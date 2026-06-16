Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vandalismus an Bildungseinrichtungen in Güstrow und Laage

Güstrow / Laage / Landkreis Rostock (ots)

Im Zeitraum vom 12.06.2026, 17:00 Uhr bis zum 15.06.2026, 06:00 Uhr kam es auf dem Gelände einer Grundschule und des angrenzenden Hortes in der Wendenstraße in Güstrow zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Personen beschädigten durch Steinwürfe ein Fenster der Schule sowie eine Türscheibe des Hortes. Zudem wurde ein Briefkasten gewaltsam geöffnet und daraus Post entnommen. Weiterhin wurde ein Schild am Zaun verbogen und auf eine Tafel auf dem Schulhof ein Hakenkreuz mit Kreide aufgebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Verletzung des Briefgeheimnisses und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Im mutmaßlich gleichen Tatzeitraum kam es zudem auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße Am Sportplatz in Laage zu einer weiteren Sachbeschädigung. Dort wurden drei Spielhäuser und diverse Spielgeräte in Brand gesetzt. Eines der Spielhäuser wurde durch das Feuer vollständig zerstört, während die anderen Häuser durch die Hitze- und Rauchentwicklung beschädigt wurden. Offensichtlich wurden umliegende Gegenstände am Tatort genutzt, um das Feuer zu löschen. Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es nicht, da das Feuer vermutlich rechtzeitig gelöscht werden konnte. Im Rahmen der Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Der entstandene Gesamtschaden an den Einrichtungen in Güstrow und Laage wird derzeit auf mehr als 5.000 EUR geschätzt.

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