Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sanitzer Polizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen in Kavelstorf und Alt Stassow

Kavelstorf / Alt Stassow / Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag wurden dem Polizeirevier Sanitz sowohl ein vollendeter als auch ein versuchter Tageswohnungseinbruchsdiebstahl gemeldet.

Laut vorliegender Erkenntnisse verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 16:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Dammer Straße in Kavelstorf. Dessen Bewohnerin stellte nach ihrer Rückkehr entsprechende Beschädigungen fest und informierte die Polizei. Im Haus durchwühlten die Täter offenbar mehrere Schränke und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 4.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Der Kriminaldauerdienst Rostock kam in der weiteren Folge zur Spurensicherung zum Einsatz.

Um kurz nach 14:00 Uhr meldete ein weiterer Bürger eine verdächtige Person auf dem Grundstück seines Wochenendhauses in Alt Stassow. Über installierte Überwachungskameras konnte er beobachten, wie ein bislang unbekannter Mann versuchte, gewaltsam in sein Haus einzudringen.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - blaue Stoffjacke - blaues Basecap - rotes Tuch um den Hals - blaue Arbeitshose

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich führten nicht zum Antreffen der beschriebenen Person. Neben der Hauseingangstür zum Wochenendhaus wurden noch ein Schuppen auf dem betreffenden Grundstück sowie ein weiterer auf einem Nachbargrundstück angegriffen. Dem Täter gelang es jedoch nicht, in die jeweiligen Räumlichkeiten einzudringen. Auch in diesem Fall sicherte der Kriminaldauerdienst Spuren.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am 15. Juni 2026 im Bereich Kavelstorf oder Alt Stassow verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sanitz unter der Telefonnummer 038209 / 44-224, über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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