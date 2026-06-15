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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Diesel und hochwertige Messtechnik

Gadebusch (LK NWM) (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff sowie hochwertige Messtechnik entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. Juni 2026) gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Kieswerkes bei Pokrent. Dort entwendeten sie mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

In der Nacht zum heutigen Montag (15. Juni 2026) kam es zu einem weiteren Diebstahl auf einer Baustelle an der Kreisstraße 26 zwischen Gadebusch und Reinhardtsdorf. Auch hier wurden mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Darüber hinaus nahmen die Täter hochwertige Messtechnik an sich und verursachten somit einen Gesamtschaden von rund 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, denen im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Hinweise zu den Tätern beziehungsweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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