Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrshinweise anlässlich des Tages der Bundeswehr in Kronskamp am 06.06.2026

Laage/ Landkreis Rostock (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026, findet auf dem Militärgelände bei Kronskamp/Laage der bundesweite "Tag der Bundeswehr" statt. Aufgrund der zu erwartenden hohen Besucherzahlen von bis zu 80.000 Menschen ist im gesamten Veranstaltungsraum mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen sind hierbei insbesondere die Zufahrtsstraßen rund um Laage sowie die Anschlussstellen der BAB 19 und BAB 20.

Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren, sofern kein Besuch der Veranstaltung beabsichtigt ist. Es ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, Stauerscheinungen sowie längeren Fahrzeiten zu rechnen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ausreichend Zeit für die An- und Abreise einzuplanen und den ausgeschilderten Verkehrsführungen zu folgen.

Informationen zum Verkehrskonzept, zu Parkmöglichkeiten, zu Sicherheitshinweisen sowie zu den Programmpunkten sind auf den offiziellen Kanälen der Bundeswehr verfügbar. Hierzu verweisen wir mit folgendem Link auf die Webseite der Bundeswehr:

Tag der Bundeswehr 2026 in Laage

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