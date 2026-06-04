PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrshinweise anlässlich des Tages der Bundeswehr in Kronskamp am 06.06.2026

Laage/ Landkreis Rostock (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026, findet auf dem Militärgelände bei Kronskamp/Laage der bundesweite "Tag der Bundeswehr" statt. Aufgrund der zu erwartenden hohen Besucherzahlen von bis zu 80.000 Menschen ist im gesamten Veranstaltungsraum mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen sind hierbei insbesondere die Zufahrtsstraßen rund um Laage sowie die Anschlussstellen der BAB 19 und BAB 20.

Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren, sofern kein Besuch der Veranstaltung beabsichtigt ist. Es ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, Stauerscheinungen sowie längeren Fahrzeiten zu rechnen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ausreichend Zeit für die An- und Abreise einzuplanen und den ausgeschilderten Verkehrsführungen zu folgen.

Informationen zum Verkehrskonzept, zu Parkmöglichkeiten, zu Sicherheitshinweisen sowie zu den Programmpunkten sind auf den offiziellen Kanälen der Bundeswehr verfügbar. Hierzu verweisen wir mit folgendem Link auf die Webseite der Bundeswehr:

Tag der Bundeswehr 2026 in Laage

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 12:44

    POL-HRO: Polizei ermittelt nach schwerem Raub in Schwerin

    Schwerin (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am Mittwochabend in der Dr.-Külz-Straße in Schwerin zu einem schweren Raub gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein 27-jähriger Mann aus Rostock gegen 21:15 Uhr mit einem bislang unbekannten Tatverdächtigen verabredet, um ein Mobiltelefon zu erwerben, das zuvor über eine Online-Verkaufsplattform angeboten worden ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 12:00

    POL-HRO: Tatverdächtiger nach E-Bike-Diebstahl auf frischer Tat gestellt

    Rostock (ots) - Am 03.06.2026 gegen 17:00 Uhr wurde der Polizei über den Notruf der Diebstahl eines E-Bikes in der Ulmenstraße in der Rostocker KTV gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 39-jähriger deutscher Mann zunächst in der Ulmenstraße. Dort hatte er mit seinem Rad angehalten und abgestellte Gegenstände begutachtet. Sein E-Bike im Wert von ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 11:33

    POL-HRO: 38-Jähriger schwebt nach Verkehrsunfall nahe Bad Doberan in Lebensgefahr

    Bad Doberan/Landkreis Rostock (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 08 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L12 bei Bad Doberan. Den vorliegenden Erkenntnissen nach befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Ford die L12 aus Kühlungsborn kommend in Fahrtrichtung Bad Doberan als er kurz hinter der Galopprennbahn in einem Waldstück bei regennasser Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren