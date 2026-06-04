Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach schwerem Raub in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am Mittwochabend in der Dr.-Külz-Straße in Schwerin zu einem schweren Raub gekommen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein 27-jähriger Mann aus Rostock gegen 21:15 Uhr mit einem bislang unbekannten Tatverdächtigen verabredet, um ein Mobiltelefon zu erwerben, das zuvor über eine Online-Verkaufsplattform angeboten worden war. Das Treffen fand in der Öffentlichkeit statt.

Während des Treffens soll ein weiterer Tatverdächtiger erschienen sein, dieser habe den 27-Jährigen unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät angegriffen. Anschließend sei dem Mann die mitgeführte Umhängetasche entrissen worden.

Im Zuge der Flucht habe einer der Tatverdächtigen die Tasche jedoch wieder verloren. Die Täter sollen sich, teilweise auf einem E-Scooter, in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der Geschädigte, ein 27-jähriger Mann mit kirgisischer Staatsangehörigkeit, erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden.

Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und die Auswertung der gesicherten Spuren dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Personen machen können, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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