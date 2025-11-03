PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Angriff auf Taxifahrer

Bad Doberan / Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt gegenwärtig aufgrund des Verdachts eines räuberischen Angriffs zum Nachteil eines 51-jährigen Taxifahrers. Laut Angaben des Taxifahrers hatte dieser während seiner Schicht in der Nacht von Donnerstag zu Freitag zwei Männer befördert, die gegen 1 Uhr im Bereich des Kägsdorfer Landwegs in Kühlungsborn dazu stiegen.

Kurz vor der Ortslage Bastorf soll dem Fahrer plötzlich ein Gegenstand in den Rücken gedrückt und er zum Anhalten aufgefordert worden sein. Schließlich hätten die beiden Täter das Portemonnaie des 51-Jährigen entwendet und flohen fußläufig über das angrenzende Feld in Richtung Kägsdorf. Einer der beiden Männer soll während des Ansprechens im akzentfreiem Deutsch gesprochen haben. Darüber hinaus sollen die Räuber dunkel gekleidet und die Gesichter verdeckt gewesen sein.

Die Polizei setzte im Rahmen der Nahbereichsfahndung einen Fährtenspürhund ein. Die Tatverdächtigen konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Weiterhin kam im Rahmen der Spurensicherung der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz.

Zeugen, die verdächtige Personen in dem Zeitraum in Tatortnähe gesehen oder andere sachdienliche Hinweise zum Geschehen haben, werden gebeten sich an die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

