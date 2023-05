Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 12-jähriges Mädchen nach Wohnungsbrand mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Landeshauptstadt Schwerin (ots)

Am 24.05.2023 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Allee 7 in Schwerin. Ersten Erkenntnissen nach wollte ein 12-jähriges syrisches Mädchen eine brennende Pfanne mit Wasser löschen. Bei diesem Löschversuch ist es so schwer verletzt worden, dass es in eine Spezialklinik nach Lübeck eingeliefert wurde. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Die Wohnung ist nach Abschluss der Löscharbeiten weiterhin bewohnbar. Für weitere Personen bestand keine Gefahr. Die Sachschadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Anika Pasch

Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Schwerin

