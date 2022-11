Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auto brennt in der Nacht vollständig aus und wird zur Untersuchung sichergestellt

Rostock (ots)

~Eine Anwohnerin im Stadtteil Rostock-Evershagen wurde am 10.11.2022 gegen 02:50 Uhr von einem lauten Knall geweckt. Beim Blick aus dem Fenster stellte sie fest, dass ihr Auto brennt. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der PKW im hinteren Bereich. Das Feuer beschädigte auch den Fahrzeuginnenraum. 20 Minuten später war das Feuer gelöscht und der Kriminaldauerdienst Rostock wurde zur Tatortarbeit und Spurensicherung eingesetzt. Neben der fotografischen Sicherung ist das Fahrzeug zur kriminaltechnischen Untersuchung und Feststellung der Brandursache sichergestellt und abgeschleppt worden. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Zur Zeit gibt es keine Hinweise zu einem Tatverdächtigen. Die Polizei bitte um Mithilfe und fragt: Wer hat zur angegebenen Tatzeit im Bereich der Knud-Rasmussen-Straße etwas gesehen oder gehört, was zur Aufklärung des Brandes von Interesse sein könnte? Hinweise nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock~

