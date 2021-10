Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: schwerer Verkehrsunfall in Crivitz

Rostock (ots)

Am 30.10.2021 um 09:40 Uhr ereignete sich in Crivitz auf der K 114, Höhe Einmündung Stadtrandsiedlung, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Krad-Fahrerin schwer verletzt wurde. Ein aus Richtung Crivitz, Stadtrandsiedlung, kommender 57-jähriger Pkw-Fahrer wollte an der Einmündung K 114 nach links in Richtung Stadt Crivitz abbieggen. Dabei übersah der Pkw-Fahrer die auf der Vorfahrtsstraße befindliche Krad-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß stürzte die Krad-Fahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwerin verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Bernd Dabergott

Polizeihauptmeister

