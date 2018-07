POL-HRO: Wohnungsbrand in Wismar-Wendorf

Wismar (LK NWM) (ots) - Am 07.07.2018 gegen 08:55 Uhr wurde die Polizei über einen Wohnungsbrand in Wismar-Wendorf informiert. Ein aufmerksamer Nachbar informierte die Feuerwehr über Rauch und einen alarmgebenden Heimrauchmelder in der Wohnung des 60-jährigen Mannes aus Wismar. Nach ersten Erkenntnissen ist brandursächlich eine brennende Zigarette, welche eine Matratze und Decke entzündete. Die genauen Umständen ermittelt die Kriminalpolizei Wismar. Der Mieter wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird polizeilich auf über 1.000 Euro geschätzt.

