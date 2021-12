Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Medieneinladung! Weitere Gemeinden erhalten neue Feuerwehrfahrzeuge

Aus dem 50 Millionen Förderprogramm für zukunftsfähige Feuerwehren übergibt Innenminister Christian Pegel am Samstag, 11. Dezember 2021 insgesamt 14 neue Feuerwehrfahrzeuge TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser) an mehrere Städte und Gemeinden des Landes.

Die neuen Löschfahrzeuge gehen an:

Landkreis Rostock: Bernitt und Gnewitz

Ludwigslust-Parchim: Greven, Techentin, Kremmin, Möllenbeck und Wittenburg

Mecklenburgische Seenplatte: Siedenbrünzow, Beggerow, Jabel und Dargun

Nordwestmecklenburg: Stepnitztal

Vorpommern-Greifswald: Bugewitz

Vorpommern-Rügen: Papenhagen

Mit der Übergabe am Samstag sind die für das Jahr 2021 vereinbarten 31 Fahrzeuge vollständig ausgeliefert.

Die Übergabe findet statt:

Am 11. Dezember 2021, um 09:00 Uhr, Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V (LSBK MV), Malchow, Strandstraße 12

