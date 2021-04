Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Gedenken für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie am 18. April Innenminister Renz ordnet Trauerbeflaggung in Mecklenburg-Vorpommern an

Schwerin (ots)

Am 18. April 2021 richtet der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin die "Zentrale Gedenkveranstaltung für die Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland" aus.

Aus diesem Anlass hat Innenminister Torsten Renz für den Tag der Gedenkveranstaltung landesweite Trauerbeflaggung angeordnet. Die Flaggen werden in den Dienststellen des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, auf halbmast gesetzt.

Innenminister Torsten Renz: "Viele Menschen sind an oder mit einer Corona-Infektion verstorben, in unserem Bundesland bisher 916. Häufig konnten sich Angehörige und Freunde durch die Einschränkungen in der Pandemie nicht angemessen verabschieden, eine Situation, die für Hinterbliebene oft nur schwer zu ertragen ist. Mit der Trauerbeflaggung wollen wir ein sichtbares Zeichen der Anteilnahme und des Zusammenhalts in dieser schwierigen Zeit setzen."

