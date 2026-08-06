Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Täter-Duo attackiert 40-Jährigen mit Pfefferspray und Schlägen und stiehlt eine Goldkette

Osnabrück (ots)

Zu einer eher ungewöhnlichen Auseinandersetzung ist es am Mittwochabend im Bereich Weitkampweg in Osnabrück gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Vorfall gegen 21.20 Uhr am Weitkampweg (Höhe Einmündung/Fußweg zum dortigen See). Das spätere 40-jährige Opfer wurde von zwei bislang unbekannten Tätern aus einem Pkw heraus angesprochen. In der Folge gingen die zwei Täter den 40-Jährigen mit Pfefferspray an, dazu verletzten die Angreifer den Mann mit Schlägen am Kopf und Fußtritten. Im Gerangel gelang es den Tätern, dem Mann eine Goldkette zu entwenden. Der 40-Jährige wurde anschließend ambulant versorgt.

Das Opfer beschreibt seine beiden Angreifer wie folgt - Pkw-Fahrer: etwa 1,90 Meter groß; etwa 25 Jahre alt; bekleidet mit Cappy, dunklem Pullover und Jeans. Beifahrer: etwa 1,80 Meter groß; etwa 25 Jahre alt; dunkelblonde Haare; bekleidet mit T-Shirt und Jeans. Bei dem Fahrzeug des Täters soll es sich um einen VW Polo mit grauer Schrift (mutmaßlich "Carsharing Stadtwerke") handeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter Telefon 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

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