Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei-Appell an Wahlplakat-Verunstalter - "Kein Kavaliersdelikt, sondern Straftat"

Osnabrück (ots)

Alle Jahre wieder: Am 13. September sind Kommunalwahlen - und in zahlreichen Städten und Gemeinden sind wieder reichlich Wahlplakat-Landschaften zu bestaunen oder zu bewundern - jeder so, wie er mag. Ganz und gar nicht nach dem Motto "Jeder so, wie er mag" wird verfahren, wenn Wahlplakate beschädigt, zerstört, bemalt oder gestohlen werden.

Im Bereich der Polizeiinspektion Osnabrück, gegenwärtig insbesondere in der Stadt Bramsche, werden fast täglich und parteiübergreifend beschädigte, zerstörte und entwendete Wahlplakate gemeldet. Wer Wahlplakate zerstört oder beschädigt, begeht eine Straftat und kein Kavaliersdelikt. Es drohen Geld- oder gar Freiheitsstrafen. Wer entsprechende Taten beobachtet, sollte nicht scheuen, dies der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Also, an alle Wahlplakat-Verunstalter: Geht am 13. September 2026 lieber wählen, anstatt blind Eure Zerstörungswut auszuleben!

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