Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte-Hunteburg: 29-Jähriger bedroht Escort-Dame mit Waffe - Großeinsatz der Polizei

Osnabrück (ots)

Der Escort-Besuch einer 25-jährigen Frau hat am Dienstagnachmittag in Bohmte-Hunteburg einen Großeinsatz der Polizei nach sich gezogen.

Die 25-Jährige hatte gegen 16.15 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass sie als Escort-Dame arbeite - und von einem männlichen Kunden in dessen Privatwohnung mit einer Pistole bedroht worden sei. Der Mann habe sie dazu genötigt, ihm die zuvor vereinbarten und gezahlten 450 Euro wieder auszuhändigen. Sie habe daraufhin fliehen und sich auf die Straße vor dem Haus retten können.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an. Im Verlauf des Einsatzes konnte telefonisch Kontakt zu dem mutmaßlichen Täter (29 Jahre alt) aufgenommen werden. Der Mann erklärte sich schließlich bereit, das Haus unbewaffnet zu verlassen. Die Person ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden das Geld sowie die Tatwaffe, aufgefunden. Bei der Waffe handelt es sich um eine Softairwaffe.

Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen des Vorfalls dauern an. Im Raum steht der Verdacht der schweren räuberischen Erpressung.

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