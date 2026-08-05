Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Erneuter Einbruch in Reitstall - 14 Sättel entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Im Osnabrücker Nordkreis haben einmal mehr Satteldiebe ihr Unwesen getrieben: Aus einem Reitstall am Schleptruper Strang in Bramsche entwendeten die Täter 14 Sättel.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Diebe zwischen Dienstag (21.30 Uhr) und Mittwoch (5.30 Uhr) in den Reitstall eingebrochen sein. Sie öffneten gewaltsam die Türen zu den Sattelkammern und entwendeten 14 Sättel. Das Diebesgut dürfte einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich haben.

Wer kann Hinweise zum Verbleib der Sättel geben? Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Reitstalls beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05461/9453-0 oder 0541/327-2115 zu melden.

In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere Einbrüche in Reithallen, bei denen es die Täter auf Sättel und weitere Reitsport-Utensilien abgesehen hatten. Entsprechende Parallelen werden natürlich auch von den Ermittlern überprüft.

Die Links zu den weiteren Fällen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6291881 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6291160

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