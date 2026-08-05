Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck - Polizei warnt

Osnabrück (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstagabend Schmuck einer 88-jährigen Frau erbeutet. Die beiden Betrüger gaben sich gegen 19 Uhr an der Wohnanschrift der Seniorin als Polizeibeamte aus. Zuvor hatte die 88-Jährige bereits mehrere Anrufe von ausländischen Rufnummern erhalten. Die Anrufer hatten sich unter einem Vorwand gezielt nach Schmuck erkundigt. Die beiden falschen Polizeibeamten forderten die Frau auf, ihren Schmuck auf einem Tisch auszubreiten. Sie gaben vor, die Schmuckstücke zum Abgleich fotografieren zu wollen. Stattdessen verstauten sie den Schmuck in einem mitgebrachten Behältnis und flohen anschließend aus dem Haus an der Lammersstraße.

Die Täter waren zwischen 25 und 30 Jahre alt. Einer von ihnen trug dunkle, der andere helle Kleidung. Hinweise zu ihrer Fluchtrichtung oder einem genutzten Fahrzeug liege bislang nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Personen unter 0541/327-3303 entgegen.

Die Polizei warnt erneut: Echte Polizeibeamte fordern niemals dazu auf, Schmuck, Bargeld oder andere Wertgegenstände zur Überprüfung herauszugeben oder zur Aufbewahrung zu übergeben. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung und rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei über den Notruf 110 an.

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