Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Gartenlauben bei Brand beschädigt - Brandursache bislang unklar

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag gerieten zwei Gartenlauben im Kleingartenverein Nord am Hunteburger Weg in Brand. Eine Passantin hatte gegen 14.30 Uhr eine brennende Gartenhütte gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auf eine benachbarte Parzelle über. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Osnabrück sowie der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel löschten den Brand. Durch das Feuer wurde eine Gartenlaube vollständig zerstört, eine weitere teilweise beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand möglicherweise durch ein Gerät zum Abbrennen von Unkraut entstanden sein könnte. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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