Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisiert mit Elektroroller unterwegs

Betzorf (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, kontrollierten Einsatzkräfte der PI Betzdorf gegen 21:10 Uhr in der Wilhelmstraße einen dort mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter") fahrenden 44-jährigen, weil an dessen Fahrzeug nicht die erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette angebracht war. Weiterhin wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Beschuldigte mit gut 1,5 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Entsprechend erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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