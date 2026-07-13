Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (11.07.2026) um 09.15 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Beckumer Straße / Keitlinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Pkw die Beckumer Straße in Richtung Stromberg. Eine 73-jährige Oelderin war mit ihrem Auto auf der Keitlinghauser Straße Richtung Oelde unterwegs. Die Beckumerin fuhr trotz des Rotlichtes der Ampel in die Kreuzung ein und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Frauen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 57-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

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