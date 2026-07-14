Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Wersche: Wohnungsbrand in Zweifamilienhaus - Erdgeschosswohnung unbewohnbar

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen (gg. 8 Uhr) ist es in einem Zweifamilienhaus an der Straße Zur Welle zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Die Freiwillige Feuerwehren aus Bissendorf, Schledehausen, Jeggen, Ellerbeck und Oldendorf leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein und konnten das Feuer löschen. Insgesamt waren ca. 70 Löschkräfte im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten die Bewohner der Obergeschosswohnung Rauch aus der darunterliegenden Wohnung bemerkt. Eigene Löschversuche blieben erfolglos, sodass sie das Gebäude unverzüglich verließen. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die vom Brand betroffene Erdgeschosswohnung wurde erheblich beschädigt und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist bislang unklar. Aufgrund der Gegebenheiten am Brandort konnte eine abschließende Ursachenermittlung zunächst nicht erfolgen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Spezialisten der Kriminaltechnik werden die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen.

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