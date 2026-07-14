Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Mehrstündige Kontrolle bei Rocker-Veranstaltung - Polizei stellt unter anderem Faustmesser und Machete sicher

Osnabrück (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen Anfang April 2026 in der Osnabrücker Innenstadt führt die Polizei weiterhin umfangreiche Ermittlungen durch. An der Auseinandersetzung waren auch Mitglieder aus dem Rocker-Milieu (Bandidos) beteiligt. In diesem Zusammenhang hat die Polizei am Samstagabend (11. Juli) eine mehrstündige Kontrollstelle in Hasbergen eingerichtet.

Hintergrund war eine sogenannte Open-House-Veranstaltung im Clubhaus der Bandidos am Rugoweg in Hasbergen. Im gesamten Einsatzverlauf wurden 65 Personen, 18 Pkw und sechs Motorräder kontrolliert. Bei der Durchsuchung eines Pkw wurden unter anderem ein Faustmesser, eine Machete und verschiedene Club-Aufnäher sichergestellt. Bei weiteren Kontrollen stellten die Einsatzkräfte mehrere waffenrechtlich relevante Gegenstände, darunter Einhandmesser und ein Schlagring, fest.

In den vergangenen Wochen waren bereits mehrere Objekte in Osnabrück, Hasbergen, Georgsmarienhütte, Lotte sowie in Rinteln und Tuttlingen durchsucht worden. Der Link zu dieser Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6306634

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