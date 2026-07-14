PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Mehrstündige Kontrolle bei Rocker-Veranstaltung - Polizei stellt unter anderem Faustmesser und Machete sicher

Osnabrück (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen Anfang April 2026 in der Osnabrücker Innenstadt führt die Polizei weiterhin umfangreiche Ermittlungen durch. An der Auseinandersetzung waren auch Mitglieder aus dem Rocker-Milieu (Bandidos) beteiligt. In diesem Zusammenhang hat die Polizei am Samstagabend (11. Juli) eine mehrstündige Kontrollstelle in Hasbergen eingerichtet.

Hintergrund war eine sogenannte Open-House-Veranstaltung im Clubhaus der Bandidos am Rugoweg in Hasbergen. Im gesamten Einsatzverlauf wurden 65 Personen, 18 Pkw und sechs Motorräder kontrolliert. Bei der Durchsuchung eines Pkw wurden unter anderem ein Faustmesser, eine Machete und verschiedene Club-Aufnäher sichergestellt. Bei weiteren Kontrollen stellten die Einsatzkräfte mehrere waffenrechtlich relevante Gegenstände, darunter Einhandmesser und ein Schlagring, fest.

In den vergangenen Wochen waren bereits mehrere Objekte in Osnabrück, Hasbergen, Georgsmarienhütte, Lotte sowie in Rinteln und Tuttlingen durchsucht worden. Der Link zu dieser Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6306634

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 16:07

    POL-OS: Alfhausen: 75-Jährige bei Verkehrsunfall auf der B68 tödlich verletzt

    Osnabrück (ots) - Am Montag kam es gegen 13.30 Uhr auf der B68 (Bersenbrücker Straße) in Alfhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 75 Jahre alte Autofahrerin tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 75-Jährige mit ihrem Pkw die B68 aus Richtung Bersenbrück kommend in Fahrtrichtung Alfhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:23

    POL-OS: Melle: Einbruch in Schulgebäude- Polizei bittet um Hinweise

    Osnabrück (ots) - Im Zeitraum von Freitag 12:00 Uhr bis Montag 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude an der Straße Hilgensele. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Schule. Ob die Täter aus dem Gebäude Diebesgut erlangten, ist derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren